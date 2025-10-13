Haberler

Isparta'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Isparta'da polis, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık ve mobil bankacılıkla yağma gerçekleştiren 2 şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerden birinin 27 suç kaydı, diğerinin ise 4 suç kaydı bulunmaktaydı.

Isparta'da polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık ve mobil bankacılık yoluyla yağma gerçekleştiren 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerden birinin 27 suç kaydı ve 2 aranması bulunduğu tespit edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemleri yoluyla hırsızlık ve tehdit yoluyla yağma olayına ilişkin operasyon gerçekleştirdi.

9 Ekim Perşembe günü polis merkezine başvuran bir vatandaş, sosyal medyada tanıştığı bir şahsın babasının hastalığına yardımcı olma bahanesiyle kendisini dolandırdığını bildirdi. Şüpheli şahsın, mağdurun cep telefonunu zorla aldığı, mobil bankacılık üzerinden 35 bin TL kredi çekerek farklı bir hesaba aktardığı, ayrıca mağduru tehdit ederek sıfır bir cep telefonu aldırdığı ve telefonu gasp ettiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda, olayla bağlantılı iki şüphelinin Bursa'dan kiraladıkları bir araçla Isparta'ya geldikleri ve bir otelde konakladıkları tespit edildi. Şüphelilerden birinin 27 suç kaydı ve 2 aranma kaydı, diğerinin ise 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda her iki şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, mağdura ait cep telefonları da ele geçirildi. 10 Ekim Cuma günü adli mercilere sevk edilen her iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

