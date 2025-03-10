Isparta'da Son 7 Günde 36 Bin Kişi Sorgulandı, 25 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde yapılan denetimlerde 36 bin 612 kişi sorgulandı, 25 aranan şahıs yakalandı. 20 bin 63 araç kontrol edilirken, 2 bin 417 sürücüye idari ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, polis sorumluluk bölgesinde 2-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda kontrol yapıldı. Denetimler kapsamında 36 bin 612 şahıs sorgulandı, aralarında aranması bulunan 25 kişi tespit edilerek haklarında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca, 20 bin 63 araç denetimden geçirilirken, 2 bin 417 sürücüye idari ceza uygulandı. - ISPARTA