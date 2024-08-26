Isparta'da şok uygulamada çok sayıda malzeme ele geçirildi

Isparta'da emniyet ekiplerince mahalle aralarında gerçekleştirilen şok uygulamalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından mahalle aralarında şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan 206 şok uygulama sonucunda; 6 adet ruhsatsız tabanca,5 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kesici alet, 86 adet fişek ve 1 adet çalıntı araç ele geçirildi.

Uygulama sonucunda ele geçirilen suç unsurları ile ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemler yapıldı. - ISPARTA