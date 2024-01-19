Isparta'da Site Yöneticisini Öldüren Sanığın Duruşması Ertelendi

Isparta'da bir sitenin otoparkında site yöneticisini kemerle boğarak öldüren sanığın yargılandığı duruşmada, sanığın eski eşi tanık olarak dinlendi. Tanık yaptığı savunmada maktul Hüseyin Cahit Erdoğan'ın kendisine ahlaksız tekliflerde bulunduğunu ifade etti. İddialara cevap veren maktulün oğlu ise, "Tanık ifadesinde babamın onu rahatsız ettiğini söylüyor ama elimizde bulunan kayıtlarda babamı bir gün içerisinde on iki kere aramışsınız" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olay, 28 Ocak 2023 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) otoparkta hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Cahit Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın cinayet şüphesiyle başlattığı soruşturmada sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, Süleyman Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süleyman Ç., hakkında hazırlanan iddianamede 'tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Süleyman Ç.'nin yargılanmasında ikinci duruşma Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Ç., taraf avukatları ve aileleri katıldı.

Duruşmada tanık dinlenilen sanığın boşandığı eşi Gül C. olay günü işlenen cinayetten haberi olmadığını dile getirdi. Eşiyle maddi sıkıntılardan dolayı boşandığını fakat aralarındaki iletişimi koparmayarak görüşmeye devam ettiklerini dile getiren tanık ifadesinde maktul Hüseyin Cahit Erdoğan'ı tanıdığını dile getirerek, "Hüseyin Cahit Erdoğan temizlik için beni arıyordu. Birkaç kez evlerine temizliğe gittim. Daha sonra başka bir yerde iş buldum. Aramaya devam etti bende ona başka bir yerde işe girdiğimi günlük 12 saat çalıştığımı ve temizliğe gelmek için vaktimin olmadığını söyledim. Bir gün iş yerime geldi yemek yedi ve yine beni temizlik için çağırdı sonrasında beni arayıp 'Süleyman'la boşandığınızı duydum. Senden hoşlanıyorum. Sevgilim olur musun? Sana ev açar, arada sırada gelirim' dedi ancak ben bu teklifi kabul etmedim" şeklinde konuştu. Tanık ifadesinin devamında eski eşi ile maddi sebeplerden dolayı boşandığını, borçları ödedikten sonra barışacaklarını dile getirerek, "Barışacağımız için Hüseyin Cahit Erdoğan'ın beni aradığını kimseye söylemedim" dedi.

"Cahit hoca beni sürekli arıyordu"

Mahkeme heyeti tanığa Hüseyin Cahit Erdoğan'ın kendisine fiziksel teması olup olmadığı sordu. Tanık ifadesinde, "Hayır Cahit hocanın bana herhangi fiziksel teması olmadı. Evlerine temizliğe gittiğim zaman eşi de evde oluyordu" ifadelerini kullandı. Kayıtlarda daha önceden kullanıp kapattığı telefon numaraları mevcut olan tanık ifadesinin devamında, "Önceden kullandığım numaralardan bir tanesini Cahit hoca aradı bu sebeple hattımı kapatıp yeni numara çıkardım. Bir zaman sonra Cahit hoca o numaramı da buldu onu da arıyordu. O hattımı da kapatıp şu anki mevcut numaramı aldım sonrasında beni hiç aramadı" dedi.

Mahkemede söz verilen sanık Süleyman Ç., "Ben bunları burada ilk defa duyuyorum. Şok oldum demek ki kazan dairesine indiğim zaman beni bu yüzden tahrik etti" dedi.

Verilen tanık ifadelerine itiraz eden Hüseyin Cahit Erdoğan'ın oğlu Enver Erdoğan, "Tanık ifadesinde babamın onu rahatsız ettiğini söylüyor ama elimizde bulunan kayıtlarda babamı bir gün içerisinde on iki kere aramışsınız" dedi. Tanık ise ifadelerinde, "Beni aradığında çalıştığım için cevap veremediğim zamanlar oluyordu o aramalarına geri dönüyordum" diyerek, maktulün aradığı zaman 'Yine düşündün mü? Şans istiyorum' gibi kelimeler kullandığını ifade etti.

Müşteki avukatı verilen ifadelere itiraz ettiklerini belirterek tanığın ifadelerinin kurgu olduğunu ve olayın tasarlayarak gerçekleştiğini dile getirdi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. - ISPARTA