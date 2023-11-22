Isparta'da Site Yöneticisini Öldüren Sanığın Duruşması Ertelendi

Isparta'da bir sitenin otoparkında site yöneticisini öldüren sanığın duruşması, sanığın eski eşinin tanık olarak dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Isparta'da bir sitenin otoparkında site yöneticisini kemerle boğarak öldüren sanık, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın eski eşinin tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 28 Ocak 2023 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) otoparkta hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Cahit Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın cinayet şüphesiyle başlattığı soruşturmada sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, Süleyman Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süleyman Ç., hakkında hazırlanan iddianamede 'tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Süleyman Ç.'nin yargılanmasına başlanırken, ilk duruşma Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Ç., taraf avukatları ve aileleri katıldı.

Sanık, mahkemede yaptığı savunmada, Cahit Erdoğan ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek, whatsapp üzerinden sürekli iletişim halinde olduklarını ve kendisini Ocak ayında arayarak siteye temizlik görevlisi alınacağını söylediğini belirtti. Sanık, olay günü maktul ile görüşmeye kendi üzerine kayıtlı olan motosikletiyle gittiğini söyleyerek, "Temizlikçi olarak başka bir yerde çalıştığım için cerrahi eldivenimi, malzemelerimi alarak siteye gittim. Cahit Erdoğan ile konuşmaya başladık ve konuşarak otoparka indik. Kazan dairesine indiğimizde orada bulunan çöpleri toplamamı rica etti bende topladım o esnada 'kredi borcum var, 30 bin lira avans verebilir misin' dedim. O da bana, 'Bu devirde kim kime veriyor böyle para, eşini bana bir günlüğüne ayarla sana o parayı vereyim' dedi. Ben de bunun üzerine sinirlenerek yüzüne bir kere vurdum yere düştü. Sonra belinden kemerini çıkardı, elinden aldığım kemeriyle boynunu sıktım. Hareketsiz kaldığını görünce odada bulunan halıyı ve masayı örttüm üzerine. Onu öldürmek istemedim, pişmanım. Olay yaşandıktan sonra onunla birlikte girdiğimiz otopark kapısından çıktım eve gittim. Üzerimi değiştirerek iş yerinde çalışmaya devam ettim" dedi.

Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın eski eşinin tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ISPARTA