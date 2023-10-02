Isparta'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Isparta'nın Deregümü köyünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.O. silahla, R.A. da bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheliler ise jandarma tarafından yakalandı.

Isparta'nın Deregümü köyünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, H.Ö. ve S.Ö. kardeşler ile R.O. ve R.A. arasında İğdelik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.O. silahla, R.A. da bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçmaya çalışan şüpheliler H.Ö. ve S.Ö, kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.