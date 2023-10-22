Isparta'da silahlı sopalı kavga: 5 kişi silahla, 11 kişi darp sonucu yaralandı

Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 5 kişi silahla, 11 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 5 kişi silahla, 11 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Zafer Mahallesi 215 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından olayın içerisinde bulunan 5 kişi tüfekten çıkan saçma sonucu yaralanırken, 11 kişi ise darp nedeniyle yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 5 kişi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 11 kişi ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA