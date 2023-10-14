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Isparta'da silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi, 8 kişi tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yaralılar ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi, olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

Yenice köyündeki silahlı saldırıda yaralanarak Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 21 yaşındaki Şener Gezgin, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Diğer yaralılar Songül Akdoğan (47), Hayati Gezgin (44) ve Hakan Kıraç'ın (16) tedavileri sürüyor.

Jandarma ekiplerinin silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gelendost ilçesi Yenice köyünde 9 Ekim akşamı sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Vildan Kıraç (19), kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Şehir Hastanesi Gelendost Isparta 3. Sayfa Haberler

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