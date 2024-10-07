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Isparta'da Silahlı Kavga: 4 Gözaltı

Isparta'da Silahlı Kavga: 4 Gözaltı
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Isparta'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda yaralanan olmazken, 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Isparta'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan olmazken, olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 109. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile silahla havaya ateş açıldı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar ekipler tarafından güçlükle ayrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde 2 adet boş, 1 adet dolu mermi kovanı bulurken, yaralının olmadığı olayda 4 kişi gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Yerel Haberler Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Kavga Suç

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