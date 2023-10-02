Isparta'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

ISPARTA'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Deregümü köyü mevkisinde yapımı devam eden inşaatın karşısındaki halı saha yanında meydana geldi. H.Ö. ve S.Ö., henüz bilinmeyen nedenle tartıştıkları Rıza Akkaya ve Recep Oral'ı tabanca ve bıçakla yaraladı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rıza Akkaya olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Karın bölgesinden bıçak ile sağ ayağından tabanca ile vurulan Akkaya'nın ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralı Recep Oral'ın ise elinde kırık olduğu öğrenildi. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheliler H.Ö. ve S.Ö. ise aynı gece Deregümü köyünde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)