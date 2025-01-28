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Isparta'da Silah Operasyonu: Bir Gözaltı ve Tutuklama

Isparta'da Silah Operasyonu: Bir Gözaltı ve Tutuklama
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Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda 1 adet kurusıkı silah ve 296 fişek ele geçirildi. O.K. isimli şahıs gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda 1 adet kurusıkı silah ve 296 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, kendilerine ulaşan bir ihbar üzerine harekete geçti. 23 Ocak'ta O.K. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda 1 adet kurusıkı silah ve silaha ait 296 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K., 24 Ocak'ta adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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