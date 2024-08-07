Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tabanca ve 10 adet tabanca şarjörü ele geçirildi
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 tabanca ve 10 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şahıs tutuklandı.
Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tabanca ve 10 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. 1 şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silah Kaçakçılığı olaylarını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Isparta Keçiborlu karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, S.G.(43) isimli şahısla birlikte, 5 adet tabanca ve 10 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Silah Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ISPARTA