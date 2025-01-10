Isparta'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Isparta'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Kolçelik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ertuğrul G. yönetimindeki 07 BOH 271 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, aracın motor bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. - ISPARTA