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Isparta'da Şarampole Yuvarlanan Otomobildekimler Yara Almadan Kurtuldu

Isparta'da Şarampole Yuvarlanan Otomobildekimler Yara Almadan Kurtuldu
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Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Ters döndürdükten sonra ağaçla çarpan araçtaki sürücü ve yolcular şans eseri yara almadı.

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve yolcular şans eseri yara almadı.

Kaza, sabah saatlerinde Isparta Eğirdir Karayolu Gökçeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melahat Ö. idaresindeki 32 ADE 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı ve ve ters döndükten sonra burada bulunan ağaca çarparak durabildi. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Melahat Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülcan Ö. ve Çiğdem Ö.'nün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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