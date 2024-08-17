Isparta'da Samanlıkta Yangın Çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarıgökdere köyünde bulunan samanlıkta elektrik arızası sebebiyle yangın çıktı.

Yangın, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarıgökdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (59) isimli vatandaşa ait samanlıkta elektrik arızası sebebiyle yangın çıktı. Samanlıktan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu şans eseri yaralının olmadığı bildirildi. - ISPARTA