Isparta'da sahte ilan üzerinden otomobil satışı yaparak vatandaşı 600 bin TL dolandıran 2 şahıs İstanbul'da yakalandı.

Sahibinden.com adlı sitede gördüğü aracı satın almak üzere Aksaray'dan Isparta'ya gelen M.T isimli vatandaş, telefonla görüştüğü şahsın hesabına 600 bin TL gönderdi. Bir süre sonra şahsın otomobilin gerçek sahibi olmadığını ve dolandırıldığını anlayan M.T polise şikayette bulundu.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; 600 bin TL gönderilen banka hesaplarına para çekilmeden bloke koyduruldu. Para gönderdiği hesap sahibinin İstanbul'da bankadan gelen parayı çekmek için sıra beklediği bilgisinin alınmasının üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile kurulan koordineli çalışmalar neticesinde hesaptan parayı çekmeye gelen N.T. ve S.T. isimli şahıslar 02 Şubat tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan S.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, N.T. isimli şahıs ise tutuklandı. - ISPARTA