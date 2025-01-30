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Isparta'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Isparta'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin evine düzenledikleri operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat buldu. Elde edilenlerinde 1 otomatik tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1236 mermi ve 25 kartuş bulunuyor.

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir şahsın evine düzenlediği operasyonda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, bin 236 tabanca mermisi, 25 kartuş ve 4 şarjör ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir şahsın evinde yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 adet ruhsatsız toplu tabanca, bin 236 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 25 adet kartuş ve 4 adet şarjör bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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