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Isparta'da Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheli Yakalandı

Isparta'da Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheli Yakalandı
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Isparta'da ehliyetsiz olduğu belirlenen M.Ü., polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheliye 37 bin 354 TL ceza verildi, aracı trafikten men edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu polis aracına çarptıktan sonra yakalandı. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belirlenen şahsa 37 bin 354 TL idari para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı suçundan aranan M.Ü., yunus timleri tarafından araçla seyir halindeyken tespit edildi. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı ve yakalanmamak için direnç gösterdi. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belirlenen M.Ü.'ye trafik ekiplerince 37 bin 354 TL idari para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi. Şüpheli M.Ü., taksirle yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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