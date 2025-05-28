Isparta'da Polis Ekiplerinden Kapsamlı Denetim: 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da polis ekipleri tarafından son 24 saatte yapılan denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edildi, uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 aranan şahıs yakalanırken 528 sürücüye idari ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla polis sorumluluk bölgesinde son 24 saat içerisinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 6 bin 35 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Aranması bulunan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 3 şahıs hakkında çeşitli suçlardan adli işlem başlatıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan aramalarda 10 adet Lyrica isimli ilaç ile 1,11 gram esrar maddesi ele geçirildi. Trafik ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde 3 bin 847 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 528 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA