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Isparta'da Polis Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Isparta'da Polis Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
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Isparta'da 1 saatlik denetim sırasında 223 kişi ve 92 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 6 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Isparta'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 saatlik denetimde 223 kişi ve 92 araç kontrol edildi. Uygulamada trafik kurallarına uymayan 6 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 22.00-23.00 arasında gerçekleştirilen uygulamada 223 şahıs ile 92 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler dahilinde trafik kurallarına uymayan 6 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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