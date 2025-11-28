Isparta'da Polis Denetimlerinde Silahlar Ele Geçirildi, 9 Gözaltı
Isparta il genelinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda binlerce kişinin sorgulandığı denetimlerde silahlar ele geçirildi, aranan 9 kişi gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde son 24 saat içinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda toplam 2 bin 211 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Denetimler sırasında ayrıca 1 adet tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Trafik ekiplerinin kontrollerinde ise bin 371 araç denetlendi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa