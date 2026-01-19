Isparta'da bir haftalık polis denetimlerinde 40 aranan şahıs yakalandı

Isparta genelinde son 1 haftada gerçekleştirilen polis denetimlerinde 24 binin üzerinde kişi sorgulandı, 12 bin 989 araç kontrol edildi. Denetimlerde 40 aranan şahıs yakalanırken, 3 ruhsatsız silah ele geçirilirdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünün polis sorumluluk bölgelerinde 11–17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 24 bin 391 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 40 kişi yakalandı. Trafik ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda ise 12 bin 989 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 ruhsatsız silah ele geçirilirken, kusurlu olduğu belirlenen araç sürücülerine ilgili mevzuat gereğince idari işlem uygulandı. - ISPARTA