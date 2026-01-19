Haberler

Isparta'da bir haftalık polis denetimlerinde 40 aranan şahıs yakalandı

Isparta genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde 24 binin üzerinde kişi sorgulanırken, 12 bin 989 araç kontrol edildi. Denetimlerde 40 aranan şahıs yakalanarak, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünün polis sorumluluk bölgelerinde 11–17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 24 bin 391 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 40 kişi yakalandı. Trafik ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda ise 12 bin 989 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 ruhsatsız silah ele geçirilirken, kusurlu olduğu belirlenen araç sürücülerine ilgili mevzuat gereğince idari işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

