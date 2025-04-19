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Isparta'da Plakasız Motosikletle Akrobasi Yapan Sürücüye 34 Bin TL Ceza

Isparta'da Plakasız Motosikletle Akrobasi Yapan Sürücüye 34 Bin TL Ceza
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Isparta'da sosyal medyada yayılan plakasız motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye, emniyet ekipleri tarafından 34 bin 389 TL idari para cezası kesildi.

Isparta'da plakasız motosikletle akrobatik hareketler yapan şahsın görüntüleri sosyal medyada yayılınca emniyet ekipleri harekete geçti. Sürücüye 34 bin 389 TL idari para cezası kesildi.

Isparta'da 15 Nisan günü plakasız bir motosikletle trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde akrobatik hareketler yapan bir şahsın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Kısa sürede dikkat çeken görüntüler üzerine çalışma başlatan Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kimliğini ve motosikletin plakasını tespit etti. Yapılan tespitin ardından Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden araç sahibine toplam 34 bin 389 TL idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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