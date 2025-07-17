Isparta'da Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Isparta'da Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Ceza
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Isparta'da gece saatlerinde motosiklet ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, plakasız ve egzozu kırık motosikleti yakalayarak trafikten men etti ve sürücüsüne para cezası uyguladı.

Isparta'da gece saatlerinde çevreyi rahatsız eden motosiklet ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, plakasız ve egzozu kırık motosikleti yakalayarak trafikten men etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Olay, 14 Temmuz Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında Çünür Mahallesi 275. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların yüksek sesle çevreyi rahatsız eden bir motosikletle ilgili ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, plakasız ve egzozu kırık motosiklet ile sürücüsünü yakaladı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanan sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesilirken, motosiklet ise trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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