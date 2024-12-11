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Isparta'da PKK/KCK Üyesi Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı

Isparta'da PKK/KCK Üyesi Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı
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PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.E.A., Isparta'da yakalanarak tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Isparta'da, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir şahıs yakalanarak tutuklandı ve Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.E.A. isimli şahıs Isparta ilinde yakalandı. Yapılan işlemler sonrasında A.E.A., Adli Makamlarca tutuklanarak Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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