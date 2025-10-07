Isparta'da Pide Salonunda Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Isparta'da bir işletmenin deposunda çıkan yangın korkuttu.. Yangında şans eseri yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Primehmet Mahallesi 1714 Sokak'ta bulunan bir pide salonunun deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda bulunan kağıt tabakların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA