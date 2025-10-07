Haberler

Isparta'da Pide Salonunda Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir pide salonunun deposunda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla hızla kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmamasına rağmen işletmede maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da bir işletmenin deposunda çıkan yangın korkuttu.. Yangında şans eseri yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Primehmet Mahallesi 1714 Sokak'ta bulunan bir pide salonunun deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda bulunan kağıt tabakların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini tüfekle katlettikten sonra intihar etti

Bir aylık evlilerdi! Eve giren ekipler 2 cesetle karşılaştı
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.