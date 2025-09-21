Isparta'da Park ve Mesire Alanlarında Denetim

Haberler

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla park ve mesire alanlarında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Kusurlu araçlara idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliği için park, bahçe ve mesire alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde kusurlu bulunan araçlara idari işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 19 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, bahçe ve mesire alanlarında geniş çaplı bir denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimler; Hızırbey Sultan Sosyal Tesisleri Parkı, Millet Bahçesi, Sağlık Parkı, Ayazmana Mesireliği, Gökçay Mesireliği, Ali Kaya Parkı, Kırkent Parkı, Fatih Parkı, Çayboyu ve Türkoloji Parkı'nda yapıldı.

Denetimler sırasında kontrol edilen araçlardan kusurlu bulunanlara idari işlem uygulandığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
