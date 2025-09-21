Isparta'da Park ve Mesire Alanlarında Denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliği için park, bahçe ve mesire alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde kusurlu bulunan araçlara idari işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 19 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, bahçe ve mesire alanlarında geniş çaplı bir denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimler; Hızırbey Sultan Sosyal Tesisleri Parkı, Millet Bahçesi, Sağlık Parkı, Ayazmana Mesireliği, Gökçay Mesireliği, Ali Kaya Parkı, Kırkent Parkı, Fatih Parkı, Çayboyu ve Türkoloji Parkı'nda yapıldı.

Denetimler sırasında kontrol edilen araçlardan kusurlu bulunanlara idari işlem uygulandığı bildirildi. - ISPARTA