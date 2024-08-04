Isparta'da Park Halindeki Kamyonet Yangında Alev Topuna Döndü

Isparta'da cadde üzerinde park halinde olan kamyonet çıkan yangında alev topuna dönüştü. Sokakta paniğe sebep olan yangında vatandaşlar yanan aracın yakınındaki otomobillerini uzaklaştırmaya çalıştı.

Yangın, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 3041 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan 07 YC 207 plakalı Süleyman Ç.'ye ait pikabın motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Araç tan bir anda alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yanan kamyonetin apartmanlara ve sokakta park halindeki diğer otomobillere yakın olması kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu. Yangını duyup aşağı inen araç sahipleri araçlarını yanan kamyonetten uzaklaştırmaya çalıştı. İhbarla birlikte bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle yanan araç kontrol altına alındı. Yangın sonucunda araç kullanılmaz hale geldi. - ISPARTA