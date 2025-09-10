Isparta'da park, bahçe ve mesire alanlarında denetim: 7 araca idari ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, geçtiğimiz gün park, bahçe ve mesire alanlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde 259 şahıs ve 45 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda kusurlu bulunan 7 araca gerekli idari işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün akşam saat 21.15–00.00 saatleri arasında park, bahçe ve mesire alanlarında denetimler yaptı. Millet Bahçesi, Semtspor Sahası Parkı, Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay Parkı, Türkoloji Parkı, Çayboyu, Emin Dilmen Parkı, H. Sultan Sosyal Tesisleri Parkı, Çocuk Bahçesi, Ayazmana Mesireliği ve Gökçay Mesireliği'nde gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 259 şahıs ve 45 araç sorgulandı.

Denetimler sonucunda kusurlu bulunan 7 araca gerekli idari işlem uygulandı. - ISPARTA