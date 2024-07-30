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Isparta'da Otomobilin Kamyona Arkadan Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Isparta'da meydana gelen kazada otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntüsünde otomobilin çarpma anı yer alıyor.

Isparta'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin hareket halindeki kamyona arkadan çarptığı görülüyor.

Kaza, 25 Temmuz Perşembe günü Keçiborlu ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keçiborlu Gülkent Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Hasan Şahin'in (37) kullandığı 20 ACN 897 plakalı otomobil, Z.G. idaresindeki 32 K 3698 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan KYK Yurt Yönetim Personeli Ahmet İlkay Uluğbay ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hareket halindeki kamyona arkadan çarptığı ve çarpmanın etkisiyle savrulduğu görülüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Isparta Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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