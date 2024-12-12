Isparta'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Yaralı Var

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.40 sıralarında Yalvaç ilçesi Pazaryukarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şuayip A. yönetimindeki 32 YG 217 plakalı kırmızı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen Dudu Y.'nin kullandığı 32 AES 974 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Dudu Y.'yi ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA