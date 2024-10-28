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Isparta'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Isparta'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Mehmet E. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesine bağlı Bağboğan köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan İbiş Ali E. (70) ve Ayla E. (68) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, İbiş Ali E. ve Ayla E.'nin tedbir amaçlı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Güvenlik Otomobil Eğirdir 3-sayfa Yaşam Kaza

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