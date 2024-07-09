Isparta'da otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Isparta'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Senirkent - Yalvaç yolu 44'ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.A idaresinde olan plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.A.(18), H.K.A. (17) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA