Isparta'da otomobil ile traktör çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hidayet K. (24) hakimiyetindeki Fiat Tipo marka otomobil, Koruyaka köyüne giriş yaptığı esnada, yol ortasında duran Muhammet Ali A.'ya ait Fıat marka traktöre çarptı. Çarpmanın şiddeti ile traktör tekeri koparak yola savrulurken, traktörün sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA