Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yeşilada yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 32 FN 150 plakalı otomobil ile Ramazan B'nin kullandığı 15 AAC 941 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sek edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Hastanesine, daha sonra Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA