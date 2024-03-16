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Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Isparta Davraz Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta Davraz Mahallesi 106 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman K. idaresindeki 32 FJ156 plakalı kamyonet, Fatih Emre S. hakimiyetinde olan 32 HE 626 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil, yolun sağ tarafında bulunan reklam direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Y.E.Y., Y.B.,M.K.,ve H.H.Ş yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağırılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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