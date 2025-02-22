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Isparta'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: Yaralı Var

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Isparta'da meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İsmail B. otomobille çarpışarak yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

Isparta'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kasada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail B. (32) idaresindeki 32 ADS 862 plakalı elektrikli bisiklet, Veli D. yönetimindeki Mercedes marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü İsmail B. yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İsmail B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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