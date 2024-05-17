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Isparta'da otomobil ile ehliyetsiz gencin motosikleti çarptı: 3 yaralı

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Isparta'da otomobil ile 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da otomobil ile 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta Yalvaç Görgübayram Mahallesi Orman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.Ö. idaresindeki 32 ABL 547 plakalı Ford marka otomobil, dönüş yaptığı esnada aynı cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Mert U. (17) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Furkan Y. (20) ve Onur Ç. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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