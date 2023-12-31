Isparta'da otomobil elektrik panosuna çarparak yan yattı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil elektrik panosuna çarparak yan yattı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Müderris Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi istikametinden ilçe merkezine seyir eden O.B. hakimiyetindeki 32 YN 301 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik panosuna çarptı. Yan yatan otomobil bir süre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, araç olay yerine gelen çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. - ISPARTA