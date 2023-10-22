Isparta'da Otelde Cep Telefonu Hırsızlığı
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Isparta'da bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Otelin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin resepsiyonda bulunan 2 cep telefonunu çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.
Isparta'da bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otele gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, resepsiyondaki 2 cep telefonu çaldıktan sonra kaçtı.
Telefonlarının çalındığını fark eden resepsiyon görevlisi, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Otelin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin resepsiyonda bulunan 2 cep telefonunu çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.