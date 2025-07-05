Isparta'da Orman Fakültesi Yakınında Yangın Kontrol Altına Alındı

Isparta'da SDÜ Orman Fakültesi yakınlarındaki boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına aldı.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Orman Fakültesi yakınlarında bulunan boş arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevreyi tehdit etti. Olay, yoldan geçen bir üniversite öğrencisinin yoğun dumanları fark etmesi ve durumu üniversitenin güvenlik birimine bildirmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkin müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede bulunan vatandaşlar ve öğrenciler güvenlik nedeniyle alana yaklaştırılmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. - ISPARTA