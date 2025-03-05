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Isparta'da Organize Dolandırıcılık Suçlusu İranlı Yakalandı

Isparta'da Organize Dolandırıcılık Suçlusu İranlı Yakalandı
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İran makamlarınca organize dolandırıcılık suçundan iadesi talep edilen ve kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şahıs, Isparta'da yakalandı.

İran makamlarınca organize dolandırıcılık suçundan iadesi talep edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan İran uyruklu şahıs, Isparta'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığınca "organize dolandırıcılık" suçundan İran makamlarınca iadesi talep edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan İran uyruklu S.M.M., Isparta'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, firari şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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