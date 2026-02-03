Haberler

Isparta'da okul tuvaletine yerleştirilen kameralar bulunduğu yerden kaldırıldı

Isparta'da okul tuvaletine yerleştirilen kameralar bulunduğu yerden kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da bir ortaokulun kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine yerleştirilen kameralar bulunduğu yerden kaldırıldı.

Isparta'da bir ortaokulun kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine yerleştirilen kameralar bulunduğu yerden kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, okul tuvaletlerine kamera yerleştirilmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayarak, "Mevzuatın bize vermediği bir yetkinin bu şekilde kullanılmaması gerekir. Soruşturma raporunun ardından gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'ndeki Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinin üst bölümlerinde kamera cihazlarının yer aldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından veliler ve öğrenciler duruma tepki gösterirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

"Soruşturma süreci başlatıldı"

Konuya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak yaptığı açıklamada, olaydan geçen hafta perşembe günü haberdar olduklarını belirterek, "Geçen hafta perşembe günü akşam saatlerinde bir okulumuzdaki kamera yerleştirilmesiyle ilgili bilgi aldık. Cuma sabahı itibarıyla derhal inceleme ve soruşturma sürecini başlattık. Süreç halen devam ediyor ve kısa süre içerisinde sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"Bu uygulama bizim bilgimiz ve iznimiz dışında yapılmıştır"

Okul tuvaletlerine kamera yerleştirilmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Ocak, "Eğitim müfettişleri başkanımız ve bir şube müdürümüz bu soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildi. Türkiye bir hukuk devletidir ve herkes yetkisini kanunlar çerçevesinde kullanır. Okul tuvaletlerine kamera kurulmasını hiçbir gerekçeyle tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu uygulama bizim bilgimiz ve iznimiz dışında yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu tür sesli ya da görüntülü kayıtların bulunmasını asla uygun görmüyoruz"

Kişisel mahremiyetin ihlaline karşı olduklarını da dile getiren Ocak, "Bu tür sesli ya da görüntülü kayıtların bulunmasını asla uygun görmüyoruz. Mevzuatın bize vermediği bir yetkinin bu şekilde kullanılmaması gerekir. Soruşturma raporunun ardından gerekli işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

Öte yandan, yaşanan gelişmelerin ardından söz konusu güvenlik kameralarının okuldan söküldüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Pep Guardiola, İrade Ampute Futbol Takımı'nın onursal antrenörü ilan edildi

"Selamünaleyküm" diye başladığı konuşmanın karşılığını aldı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler

Şehir ayakta! Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler