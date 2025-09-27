Isparta'da Okul Önleri ve Asayiş Denetimleri

Isparta'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 88 okul çevresi, 575 şahıs ve 101 araç kontrol edildi. Uygulama, il merkezi ve tüm ilçelerde gerçekleştirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğlen ve akşam saatlerinde, il merkezi ve tüm ilçelerde "Okul Önleri ve Asayiş Uygulaması" gerçekleştirdi. Toplam 47 ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, 88 okul çevresi, 575 şahıs, 23 park, 9 tekel bayi, market, büfe, 11 kafe, 12 metruk bina, 5 internet kafe, 101 araç ve okul servisi denetlendi. Yapılan uygulamada halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, okul çağındaki çocukları zararlı alışkanlık ve kişilerden korumak amaçlandı. - ISPARTA