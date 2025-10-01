Haberler

Isparta'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi Yapıldı

Isparta'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Amaç, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak.

Isparta'da polis ekipleri, okul çevreleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, bugün il merkezi ve Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli ile Gelendost ilçelerinde eş zamanlı olarak okul önleri ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; okul önleri ve çevresi, öğrenci servis araçları, internet kafe ve oyun salonları, park, bahçe ve sosyal alanlar, metruk binalar ile market, büfe, tekel bayileri ve kafeler kontrol edildi. Uygulamanın amacı; öğrencilerin güvenliğini sağlamak, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını temin etmek ve genel kamu düzenini korumak olarak belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
Liverpool'un yıldızından maç oynanırken İlkay Gündoğan'a bomba soru

Liverpool'un yıldızından maç oynanırken İlkay'a bomba soru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.