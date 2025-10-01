Isparta'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi Yapıldı

Isparta'da polis ekipleri, okul çevreleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, bugün il merkezi ve Aksu, Eğirdir, Yenişarbademli ile Gelendost ilçelerinde eş zamanlı olarak okul önleri ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; okul önleri ve çevresi, öğrenci servis araçları, internet kafe ve oyun salonları, park, bahçe ve sosyal alanlar, metruk binalar ile market, büfe, tekel bayileri ve kafeler kontrol edildi. Uygulamanın amacı; öğrencilerin güvenliğini sağlamak, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını temin etmek ve genel kamu düzenini korumak olarak belirtildi. - ISPARTA