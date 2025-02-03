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Isparta'da Öğrenci Servisi Alev Aldı

Isparta'da Öğrenci Servisi Alev Aldı
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Isparta'da seyir halindeyken alev alan bir öğrenci servisi, sürücünün hızlı müdahalesi sayesinde içindeki iki öğrenciyle birlikte zarar görmeden kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Isparta'da seyir halindeki bir öğrenci servisi aniden alev aldı. Sürücünün hızlı müdahalesi sayesinde içeride bulunan iki öğrenci yara almadan kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Alcıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. Şarkikaraağaç Şehiriçi ve Çevresi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi'ne ait, İsmail Ç. idaresindeki 32 ABE 391 plakalı öğrenci servisi seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek içinde bulunan iki öğrenciyi tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, soğutma çalışmaları bir süre devam etti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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