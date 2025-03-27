Isparta'da Nitelikli Cinsel İstismar Suçundan Aranan Firari Yakalandı
Isparta'da, nitelikli cinsel istismar suçundan 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi B.K., polis tarafından yakalanarak cezaevine tekrar teslim edildi.
Isparta'da nitelikli cinsel istismar suçundan aranan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı.
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi B.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonla firari B.K. yakalandı. B.K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa