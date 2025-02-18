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Isparta'da Narkotik ve Trafik Denetimi: 148 Şahıs Kontrol Edildi

Isparta'da Narkotik ve Trafik Denetimi: 148 Şahıs Kontrol Edildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Batıkent Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uygulamada 148 şahıs ve 85 aracı kontrol etti, 10 sürücüye idari para cezası verdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün bir saat içerisinde gerçekleştirilen uygulamada 148 şahıs ve 85 araç kontrol edildi, 10 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Batıkent Mahallesi'nde narkotik ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Dün saat 21.00-22.00 arasında yapılan denetimlerde, toplam 148 şahıs ve 85 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 10 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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