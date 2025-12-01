Isparta'da Narkotik ve KOM Ekiplerinden Kaçakçılık Operasyonu

Isparta'da Narkotik ve KOM ekiplerinin son iki günde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu maddeler, kaçak sigaralar ve aparatlar ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, 29–30 Kasım 2025 tarihlerinde uyuşturucu ticareti kullanımının önlenmesi ve kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda iki araç ve bir ikamette yapılan aramalarda bin 432 adet sentetik kannabinoid, 4,87 gram metamfetamin ve 2 adet aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 3 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Aynı gün yunus timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bir şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı. 29 Kasım Cumartesi günü bir başka narkotik operasyonunda ise ekipler 42 adet sentetik ecza ele geçirdi. 2 şüpheliye kullanım ve bulundurmadan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Kaçak sigara ağına nokta atışı

Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarda ise KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile yunus timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 246 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA