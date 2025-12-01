Haberler

Isparta'da Narkotik ve KOM Ekiplerinden Kaçakçılık Operasyonu

Isparta'da Narkotik ve KOM Ekiplerinden Kaçakçılık Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu maddeler ve kaçak sigaralar ele geçirildi, toplam 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Isparta'da Narkotik ve KOM ekiplerinin son iki günde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu maddeler, kaçak sigaralar ve aparatlar ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, 29–30 Kasım 2025 tarihlerinde uyuşturucu ticareti kullanımının önlenmesi ve kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda iki araç ve bir ikamette yapılan aramalarda bin 432 adet sentetik kannabinoid, 4,87 gram metamfetamin ve 2 adet aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 3 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Aynı gün yunus timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bir şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı. 29 Kasım Cumartesi günü bir başka narkotik operasyonunda ise ekipler 42 adet sentetik ecza ele geçirdi. 2 şüpheliye kullanım ve bulundurmadan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Kaçak sigara ağına nokta atışı

Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarda ise KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile yunus timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 246 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.