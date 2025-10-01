Isparta'da Narkotik Operasyonu: Sentetik Madde Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen Narkoalan uygulamasında sentetik kannabinoid ve 28 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler hayata geçirdi. Bu kapsamda, dün öğlen saatleri arasında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde Narkoalan Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, sentetik kannabinoid ve 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA