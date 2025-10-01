Isparta'da Narkotik Operasyonu: Sentetik Madde Ele Geçirildi

Haberler

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler hayata geçirdi. Bu kapsamda, dün öğlen saatleri arasında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde Narkoalan Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, sentetik kannabinoid ve 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
